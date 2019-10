O o o wat is de vaderlandse geschiedenis toch belangrijk. Je hebt de Schijf van Vijf, die is ook belangrijk, maar daarna is de vaderlandse geschiedenis misschien wel het belangrijkste wat er is. Gelukkig is er nu een collegereeks over de vaderlandse geschiedenis van mr. dr. Thierry Baudet, waarin hij uitlegt hoe het allemaal zit. Zo is het Plakkaat van Verlatinghe onderdeel van de vaderlandse geschiedenis, en daarom erg belangrijk. Opvallend is dat mr. dr. Thierry Baudet in deze video over het Plakkaat van Verlatinghe de hele tijd voor een vitrine met het verdrag van de Vrede van Münster staat. Dat is ook vaderlandse geschiedenis en dus ook erg belangrijk. In het screenshot hieronder wijst mr. dr. Thierry Baudet bijvoorbeeld op de handtekening van Willem Ripperda. Die is ook vaderlandse geschiedenis en dus ook erg belangrijk, en vooral heel erg geboren in 1600, 19 jaar na het Plakkaat van Verlatinghe. Kijk. Zo hebben we weer wat geleerd over de vaderlandse geschiedenis, die erg belangrijk is. Bedankt, mr. dr. Thierry Baudet!

Helaas

Vrede van Munster met zegels