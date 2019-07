38,9!

[GS Redactie-Slack] Ronaldo 09:44:

Ronaldo:

INDEPENDENCE DAY MAKKERS

Van Rossem 09:44

is wel leuk topic

Ronaldo 09:44

ja toch

Van Rossem 09:44

iig ff wat anders

Al eindigt het in de comments in “EN NU ZIJN WE GECAPITULEERD VOOR EU EN ISLAM”

wat ook gewoon zo is, natuurlijk

Ronaldo 09:45

ja, leefden we nog maar in 1743 denk ik vaak

Van Rossem 09:45

toen we nog schaamteloos blank mochten zijn

als je het zwart van het land en de koolmijnen tenminste van je af gewassen kreeg

Maar je voelde toen nog wel dat OPTIMISME in het land, die joie de vivre, die enorme CAN DO-mentaliteit, voordat het zelfs maar een woord was

GU 09:46

VOC VOC

Van Rossem 09:47

Toen de wind nog letterlijk in je zeilen stond als visser, de schapen van de herder soepel over de dam kwamen en het bij één zwaluw wél gewoon zomer was, maar zónder het zondige gezeik over “huuuuh, maar wij mensen maken alles kapot”

dit topic schrijft zichzelf

ik mis 1743

Ronaldo 09:48

wil jij 'm?

Van Rossem 09:49

Toen je nog met echt geld - en niet die verderfelijke euro’s - bij de herberg aan kon kloppen voor een pot bier. Dat was toen niet koud nee, want koelkasten kenden ze niet. Maar er zat óók niet zo’n betuttelsticker met een overheids-hippe toepassing van de letter ‘X’ op geplakt

Amerika bestond nog niet eens, WIJ waren het meest moderne, vooruitstrevende land en ook nog sterker op zee dan de Britten

volgens mij is ie al af :D

Maar ja, Indië nog niet verloren dus de rampspoed moest nog geboren worden. [Nederlands Indië zelf ook - red.]

Moet je ons nu eens zien, met de poten in een opblaasbadje in de achtertuin klagen over een beetje zon

Meisjes die een weekend in de boerenbuitenlucht lopen en dan in gillende paniek achttien bier weg slaan als ze met EEN BORDJE MET EEN GRAP geconfronteerd worden

zal ik ’t maar kopieplakken Frank?



Ronaldo 09:51

ja kan

wel knap hoe we van iets tofs toch weer een rechts snowflake klaag ding weten te maken MAAR IRONISCH DUS HEE

Van Rossem 09:52

je moet dingen contemporariseren, Tieskens

Ronaldo 09:52

contemporariseren in je broekje

Van Rossem 09:52

de waan van de dag van 1741 ligt al een eindje achter ons

weet je. ik knip en plak de slack wel naar het cms

temperatuurvlag er boven

Klaar.

Gefeliciteerd met Nederland allemaal!