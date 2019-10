De Moslimbroeders hebben weer eens een weg van de minste weerstand gevonden in Amsterdam, waar men gewoon over zich laat lopen. Met het episch simpele smoesje "we willen laten zien dat Allahu Akbar iets heel moois is. Daarmee kunnen we veel negativiteit wegnemen" laten buurtbewoners van de Blauwe Moskee zich moeiteloos overrompelen. Want je wil immers deugen en tolerant zijn en InClUSiViTeIt en DiVeRsItEiT uitstralen, dus dan hoor je jezelf ineens zeggen dat je de oproep tot jihad gebed uit de luidsprekers van een door Koeweit betaalde kazerne van de Moslimbroeders heel "mooi" vindt. Want als de moezelmannen één ding heel goed door hebben, is het dat het genderneutrale Amsterdam gratuit meebuigt met elke vorm van islamisering, als je het maar netjes vraagt & schattig verpakt. Dat heeft Yassin Elforkani (een slangentong die met de mond integratie belijdt en met zijn agenda het narratief van de staatsvijandige Moslimbroederschap uitvoert) weer slim gespeeld, en AllahTelevisie5 doet de rest voor hem. Maar, zo citeren wij een twitteraar: "Bedenk, als hij voor een keer klinkt, klinkt hij voor altijd. Dan is het een verworven recht en mag Leo Lucassen in Nieuwsuur komen vertellen dat de islam bij Nederland hoort en dat op de Zeedijk ergens in de zestiende eeuw al een openbare gebedsoproep heeft geklonken."

En dan zie je dat clipje AT5, en dan hoor je die ene mevrouw zeggen "Ik vind het mooi, maar ze doen het misschien toch wel" dus die heeft zich al overgegeven, en die andere mevrouw die met een ontzettend integer links deughoofd plechtig verklaart dat zíj er echt geen last van heeft, met een blik alsof ze graag een lintjes zou willen ontvangen voor dat statement, en dan denk je: lever die stad maar gewoon meteen uit aan de salafisten want de capitulatie is toch al getekend. Dat gaan die Kamervragen echt niet meer voorkomen...