Nou Amsterdammers. Van West tot Zuid tot Ambtswoning. Uw poepvrome buren in de Henri Dunantstraat willen iedere vrijdag de VrijMiMo opleuken met versterkte muzak. Niet om te choqueren volgens gladde aal El Forkani tegen AT5, maar om Amsterdammers te laten weten dat er een VrijMiMo is, en dat zulks intimiderend middeleeuws alfamannetjes-gedrag heel normaal is in zo'n schitterende wereldstad, waar niemand nog een horloge of een ander tijdsaanduidend dinges heeft. JaMaAr JuLLiE HebBeN KerKLoKKeN! in 3, 2, 1... Hier trouwens ons 42-delige Dossier over de Blauwe Moskee, en DAARRR hoe zo'n gebedsopoep klinkt in Amsterdam-Zuid. Na de break De Snelste Kamervragen Ooit.

Ondertussen op de Zuidas...