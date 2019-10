Afgelopen donderdag visten we videobeelden uit de mail van Nederlanders in Barcelona. Maker van de beelden, Kars Meester, is een Groningse student van 21 uit Noordhorn die in Barcelona studeert, en een goed gevoel voor branie heeft: hij wilde graag een reportage voor GeenStijl maken. Dus wij instemmen, en dit is zijn verslag van de Catalaanse opstand van vrijdagavond. Soort vakantievideo zoals wij ze vroeger op Hi8 tapes schoten in Salou en Lloret, en alles komt aan bod: Catalanen. Overheidssupporters. Vuurwerk. Voetbalshirtjes. Vlaggen. Leuke meisjes. Biertjes. Afvalcontainers die in de brandende bandenstapel worden gerold, twerkende meisjes (!), plunderingen en natuurlijk POLITIEGEWELD - precies: wie herkent er zijn GoGo Tours Spanjevakanties van weleer niet in terug? "Chaos. Alles staat in de brand hiero. Benzine, alles komt er bij kijken..." in deze 18 minuten straatrepo! Iemand nog nieuwe patta's...?

Saturday Night's Alright for Fighting: Ook vanavond wordt het weer spannend in de Spaanse Catalaanse hoofdstad, met video's in deze timeline en ook Ze Russians zijn er weer live bij in de stream hieronder. (Uit Brussel nog steeds geen woord.) Na de breek nog twee livestreams en wat verzameld videobeeld van vrijdagavond met massademo's, traangas en een bizar staaltje politiegeweld.

Compilatie. Dat meisje verdiende het echt niet...