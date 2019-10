Video's uit de mail van een paar gasten "uit Amsterdam en Groningen" die naar eigen zeggen in de video "niks zijn gewend", en dus onder de indruk van het straatspektakel met politie, actievoerders en rennende demonstranten. Het was niet voor iedereen feest, want de politie reed in Tarragona (ten zuiden van Barcelona) een 17-jarige jongen aan die zwaargewond in het ziekenhuis ligt (video's onder). Het is de derde dag op rij dat er onrust is in de Catalaanse hoofdstad en andere steden, na de celstraffen voor de Catalaanse politici die het Catalaanse onafhankelijkheids-referendum organiseerden. Dit was dinsdag, hierboven was gisterenavond. De politie schoot met traangas en rubber kogels zo groot als kegelballen, maar de EU zwijgt tevreden. We beginnen patronen van onrust te zien in de hele Unie, van de Catalanen via de GiletsJaunes tot de boeren op het Malieveld. The times, they are a-changing, of is een minder hoopvol cliché-liedje gepaster?

Update: Terugkijk-timeline hierrr.