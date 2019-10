Terwijl de boeren Nederland in hun greep (pun) houden, giert het nu en de komende dagen ook flink uit de klauwen in Barcelona en omstreken. Zeven Catalaanse politici en twee leiders van Catalaanse bewegingen zijn door MADRID veroordeeld tot gevangenisstraffen van negen tot dertien jaar wegens 'opruiing' rond het referendum in 2017. Debatten en stemmingen over onafhankelijkheid, jarenlange celstraf, begrijpt u. Voor het gros van de Catalanen was alleen vrijspraak een bevredigende uitkomst en dus is het raak: Catalaanse politici woest, vliegveld van Barcelona bezet & in lockdown, veel meer mensen onderweg naar het vliegveld, 25.000 man op het Plaça Catalunya, voetbalclub & muziekfestival boos, opstootjes, knokpartijen, Marietje verdrietig, uit het hele land politie onderweg en een openbaar leven dat compleet is ontregeld. Heeft iemand trouwens al iets van de EU gehoord? Twitter-tijdlijn NA DE KLIK.