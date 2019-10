Schitterende beelden vandaag van een tsunami van mensen, wandelend op de Catalaanse straten die naar Barcelona leiden. Er was verder niemand op de weg, wegens algehele staking in Catalonië. Uit protest tegen belachelijke celstraffen voor pogingen tot democratie. Inmiddels is het avond, en de stad brandt alweer terwijl Brussel zwijgt. Meppende agenten, schietende Mossos, gewonden, kapotte ogen. Dit ziet er beroerd uit. Relfilmpjes bij Anna Punsi en Dietmar. Later meer libertat!

Ze Russians zijn er ook bij

Ola Jordi!