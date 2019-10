Met stip het grappigste stikstof-onderzoek komt uit Brabant. Brabantse boeren krijgen veel minder vaak dan door politici wordt beweerd de vraag om hun schuren of land ter beschikking te stellen voor hennepteelt of drugslab. En als ze die vraag krijgen, zeggen ze vaak gewoon netjes 'nee, wij willen er niks mee te maken hebben', en melden ze vervolgens ook niks aan de politie. Want die doet toch niks, en de boeren worden "bijna nooit" bedreigd door drugshandelaren. "Er staat genoeg leeg in Brabant, de ene na de andere boer stopt, dus er staat genoeg leeg", legt de onderzoekster hierboven uit. Supergrappig: het slopen van de boeren door de politiek, werkt dus de enorme drugshandel van de Europese Wiet- en Pillenschuur in de hand. Dus War on Drugs-warhoofd Grapperhaus van de Christen-Drugsvrije Agrariërspartij heeft nog een stevig suikerbietje te rooien met de bakfietsende bommenleggers onder het boerenbestaan van Dictatuur66. Dat wordt nog een hele snuif kluif in de coalitie.

Het zal die boeren jeuken als politici elkaar onderling het kot uit vechten. Als pilletje bij piketpaaltje komt, is de echte boosdoener voor de boeren namelijk niet de woonwagenkamper met z'n wiethandel, of een Oost-Europese pillenboer met z'n chemiefabriek in een lege varkensstal, of die Marokkaanse cokebaron die stallingsruimte zoekt voor z'n smokkelwaar. Nee, het is vooral de good old overheid: "Er was één boer die zei het echt heel treffend: 'Ik vrees het provinciale beleid meer dan de drugcriminaliteit'." Dat is toch werkelijk fantastisch? Of je nou naar de stikstofcrisis. de narcostaat of de landbouwellende kijkt, uiteindelijk is alles terug te voeren op één bron van al het kwaad. DE POLITIEK, het grootste en gevaarlijkste kartel van allemaal.

Sjonge, vroeger kwamen ze op een scootertje met je bestelling...