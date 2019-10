We krijgen iedere dag een heel zwikkie tips van jelui binnen variërend van halve staatsgeheimen tot het niveautje 'mijn buurman hep een ander en zijn arme vrouw Sjaan weet van niks'. In de categorie 'catastrofes op gemeentelijk niveau' vandaag iemand 'die werkt bij de gemeente Winschoten' en die persoon zou 'veel wiet' gebruiken. Wieuw wieuw wieuw hier is de DEA, weliswaar met die kanttekening dat de gemeente Winschoten helemaal niet bestaat - het heet daar gemeente Oldambt. Desalniettemin zouden we graag willen weten wie precies in Oldambt zo knettergek veel wiet naar binnen harkt. Gewoon, voor het archief, dus als klokkenluider 'Anoniem svp' zich nog een keer kan melden, heel fijn. Overigens zien we dat de PvdA de grootste partij is geworden in Oldambt dus die medewerker van de gemeente is vast niet de enige die aan de wiet heeft gezeten.