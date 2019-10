Dat leidde destijds dus tot de totale ineenstorting van de Turkse Lire, online bankieren ging uit de lucht en de beurzen verzilverden geen dollars en euro's meer. Maar goed, volgens Erdogan had Turkije het volk, en Allah, dus het zou allemaal goed komen. Met Allah bedoelde hij waarschijnlijk gewoon de lokale Iron Bank namelijk Qatar, want die hielp hem met een lening van $15 miljard uit de brand. We verwachten dat zij weer de knip mogen trekken, want het is nou niet alsof Turkije zoveel vrienden over heeft. Bijzonder om te zien wel eigenlijk. Die complete impotente kudt-EU kan niets anders dan de invasie veroordelen. Trump zegt: wij trekken ons terug en als Turkije zich misdraagt krijgen ze sancties die hun economie zware schade toebrengt. En zowaar, het gebeurt. Maar goed. In Syrië tegen de SDF, Assad en Rusland. Een aanstaande economische crash en een paar duizend IS'ers waar-ie iets mee aan moet. Heeft Erdo z'n hand overspeeld?