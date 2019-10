Bier, bitterballen en haal voor Ome Ton nog even twaalf halve hanen van het spit want precies negen jaar geleden, op 14 oktober 2010, werd het kabinet-Rutte I beëdigd. En wat hebben we sindsdien genoten van ónze premier, zijn kabinetten, zijn bewindslieden en zijn belachelijk geweldige makkers van de vvd. Om 9 jaar Mark Rutte te vieren, zijn we benieuwd naar JULLIE ervaringen. Welk moment kunnen jullie nog herinneren als de dag van gisteren? Misschien was het een praatje, een belofte, een specifieke campagne, een staatsbezoek, een bepaald debat, of misschien wel een aanstelling of een aftreden van een van zijn bewindslieden? Uw herinnering aan 9 jaar Mark Rutte graag opschrijven in de commentsectie hieronder; dan zullen wij alle reacties bundelen en netjes afleveren bij onze premier. Onze premier.