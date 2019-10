De eerste keer een trein ontspoord in Hong Kong: nieuws. De eerste keer dat een team acht keer meedoet aan Lingo: nieuws. De eerste keer warmer dan 40 graden in Nederland: super enorm pushbericht liveblog persalarm nieuws. Maar de eerste keer dat er meer allochtonen dan autochtonen in het digitale verdachtenbankje van het CBS zitten? Krekels. Nou. Dan vraagt Tom Staal (heeft ook een migratie-achtergrond) zelf maar wat onze politici er van denken. Toch?