Bronnen bij de politie melden aan het Dagblad van het Noorden dat de man die woensdag 25 september drie mensen neerstak op de Grote Markt in Groningen "een witte man (67) is, geboren en getogen in Nederland, woonachtig in Groningen". Dat zag helemaal niemand iedereen behalve PVV-senator Marjolein Faber al van mijlenver aankomen, aangezien verschillende slachtoffers ook al getuigden dat het om een witte man ging. Nou dachten wij altijd dat lekken van vertrouwelijke informatie uit politiesystemen strafbaar was, maar als je ermee kunt bewijzen dat PVV'ers onzin verkopen, dan gelden dat soort regels kennelijk niet. Want dan antwoordt het OM opeens: "Deze bredere onrust zorgt er in dit specifieke geval mogelijk voor dat we binnenkort toch met nadere informatie naar buiten moeten komen". Hoe dan ook. Kom maar door met die info, Openbaar Ministerie.

Maar ze wist het zeker!