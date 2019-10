Volgens een "politiebron" aan The Local Frankrijk had de dader zich " converted to Islam in recent months, confirming reports in the French media."

De doodgeschoten dader, Michael Harpon

Le Point, dat het meest complete profiel optekent, identificeert de dader als de 45-jarige dove politie-IT'er en modelmedewerker Michael Harpon die al sinds 2003 voor de politie werkte. Hij was actief als specialist computeronderhoud voor het Intelligence Directorate of the Paris Police Headquarters (DRPP) dat zich specialiseert in de strijd tegen terrorisme, en waar hooggevoelige informatie in omloop is. Le Point schrijft dat "een bron bekend met de zaak Agence France-Presse vertelde dat Michael H. zich achttien maanden geleden tot de islam bekeerde." Michael Harpon heeft twee kinderen van 9 en 13 jaar oud. Volgens zijn vrouw, die eveneens doof is, "hoorde hij op de nacht van woensdag op donderdag stemmen", zou er volgens haar sprake zijn van een "dementie-crisis" en gedroeg hij zich al iets langere tijd ongebruikelijk. Le Figaro meldt dat omwonende Harpon de nacht voor de aanval tussen 03:00 en 04:00 tweemaal "Allah akhbar" hebben horen roepen.

Er wordt gespeculeerd rondom Michael Harpons motieven. Terrorisme, een arbeidsconflict, psychose of een combinatie van de drie worden allemaal nog niet uitgesloten. Er is verder weinig bekend over de achtergrond van het echtpaar, behalve dat niemand ooit last van ze had en de man bekend stond als teruggetrokken en vriendelijk. Een neef van Michael Harpon herinnert zich dat "de bruiloft totaal niet religieus was. Simpelweg een feestje met een goede sfeer en een echte mix tussen Martinique and Maghreb". Dit zou gezien Michaels naam kunnen suggereren dat hij Caribisch en zijn vrouw Noord-Afrikaans is. The Local Frankrijk maakt melding van berichten dat zijn wapen een keramisch mes was, dat niet opgepikt wordt door metaaldetectors.





Drie van de vier dodelijke slachtoffers waren lid van hetzelfde Intelligence Directorate. Damien, een 50-jarige majoor, Brice, een 38-jarige bewaker en Anthony, een 38-jarige assistent. Het vierde slachtoffer betreft de 39-jarige vrouw Aurélia, zij was ook een bwaker en werd gedood toen Michael H. het DRPP-kantoor verliet. Een vijfde slachtoffer, een HR-medewerkster ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De aspirant-agent die verantwoordelijk is voor Michael H.'s dood wordt geprezen om de "opmerkelijke kalmte" waarmee hij op de situatie reageerde en de dader middels single shots met zijn Heckler & Koch G36 uitschakelde.

Instand update: De NOS sluit terrorisme alvast als enige en eerste mediabureau ter wereld uit.