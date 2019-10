Kijk. Ook bij extreemlinks beginnen ze het te snappen, op deze heugelijke Fridays For Future Dierendag. We zijn met teveel mensen op deze planeet, en de enige manier om de aarde te redden is om al die nieuwkomers op te peuzelen. Babietjes met mayo, babietjes met extra jus, babietjes uit de oven, gefrituurde babietjes met curry gewürz, stamppot andijvie met sudderbabietjes, saté baby ajam, baby sushi, babysnert...

Eet smakelijk allemaal!

Update: Pro-Trump Groepering: "GEFOPT" Wij waren het. It was us.

Jammie!