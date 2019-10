Want Jesse Klaver zit vuistdiep in Mark Rutte

Was Jesse Klaver vorig jaar nog een prettige pain in the VVD-vaas met zijn best wel prijzenswaardige volhardende gedram inzake de dividendbelasting, vandaag de dag rimt de GroenLinks-leider met dubbele tong de grote witte behind van het groenliberale economisme van Mark Rutte cum suis. Sinds gisteravond bukt GroenLinks voor de VVD, en krijgt Klaas Dijkhoff van Jesse Klaver een tikkie voor iedere kapotgemaakte boer, elk weiland vol zonnepanelen en elke noordzeegrond met een windmolen. Het wachten is op een foto van Jort Kelder met zijn elektrosloep door de Amsterdamse grachten, met een shirtloze Mark en Jesse aan boord, lurkend aan het lachgas. Hardcore GroenLinks spreekt er schande van...