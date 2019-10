Bovenstaand berichtje hep gestaan op WhatsApp, de linktips van GeenStijl en RTV Drenthe, dus het is waar. Als de boeren niet heul gauw hun zin krijgen van Carola 'gedwongen halvering' Schouten, dan zijn de Volkskrant Vakantie Vluchten op Schiphol de pisang. Helpt verder geen hooivorksteek voor de stikstofuitstoot, maar krijg dat die boeren maar eens aan hun verstand. Want een beetje hekken omver rijden op het Malieveld is leuk, met 1000 trekkers door de Schipholtunnel karren is natuurlijk nog veel leuker.

UPDATE: Actiebazen doen niet mee.



Klaar