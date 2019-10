Van heinde en verre zijn de boeren naar Den Haag geknapt om definitief een einde te maken aan de criminalisering van De Boer - het was de drukste ochtendspits ooit en vooralsnog lijkt er geen einde te komen aan de lange colonne John Deere, Massey Ferguson, Claas, Fendt en Deutz-Fahr. In dit topic verzamelen we de nu al iconische beelden, dus als je niet met je klompen & hooivork naar het Malieveld gaat om je aan te sluiten bij de Boerenrevolutie doe regelmatig F5 om niets van de actie te miss'n. ALLE BEELDEN NA DE KLIK.

Update: Geert Wilders spreekt boeren toe op Malieveld

BOER GEERT!

Strand gaat sneller

Stillen

Eet dit Greta Thunberg