We zijn al jaren wereldkampioen 'verkeersboete-uitdelen-aan-hardwerkende-mensen-die-ook-al-heel-veel-belasting-enzo-betalen' maar uiteraard wordt de boel weer duurder en duurder en duurder. Mocht je toch een beetje haast hebben: pech! Had je maar eerder van huis weg moeten gaan, zo hebben we geleerd van surveillanten Patrick & Raymond. Niet dat je keihard kan knappen in je staatswege aangeschafte stekkerbak, maar toch. In plaats van de rijbewijzen van notoire drankrijders en alcorecidivisten in de versnipperaar te kieperen - dat zou een boel oplossen - zijn Henk en Ingrid die per ongeluk met vijf km/h te hard richting de plantsoenendienst kachelen weer eens de lul. Snelheidsduivels die de trajectcontrole op de A2 durven te tarten met een gewaagde 109 km/h op de teller hebben momenteel nog mazzel trouwens, want het lukt de politie niet de Audi 'gevaarlijk rap' A6 onder controle te krijgen. Met trekker over de snelweg rijden kost je desalniettemin toch al gauw 340 euro. Over de middenberm, 95 euro. Trekker op Malieveld parkeren 95 euro. Snelweg blokkeren - ja dat blijft een beetje willekeur - maar reken op 240 uur schoffelen. Alle boetebedragen op een rij HIER.