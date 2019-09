Vroem vroem, wie is dat die u daar met 250 km/u in een Audi A6 3.0 TDI Avant Quattro S-tronic voorbijraast op de linkerbaan terwijl u zelf braaf 130 100 70 rijdt? Nou, het zullen de boeven wel wezen, want de 'supersnelle' nieuwe bolides van de snelwegpolitie staan stil omdat politieagenten zulke snell auto's niet aankunnen. "Zo’n veertig supersnelle Audi’s die de politie heeft aangekocht om jacht te maken op criminelen en verkeersvandalen, staan al ruim een half jaar stil en zullen nog minimaal een jaar in de garage blijven staan. Dit komt omdat er te weinig capabele chauffeurs zijn die achter het stuur van de wagens kunnen kruipen." Dus de politie kondigde in 2016 met veel bombarie een nieuwe wagen aan en heeft in 2019 nog steeds niet voldoende chauffeurs om 's lands wegen en/of plofkraakbare objecten een stukje veiliger te maken. 'Met zo’n wagen straal je wel iets uit', aldus de politie in 2018. Dat klopt. Dat je een ontzettende faalhazenclub bent.

