Wat was het een fantastische dag! Wat een geweldige beelden! Wat een indrukwekkende opkomst! Wat een feest! Eerst heel Nederland in de file zetten, vervolgens met een grote boog om het ADO-stadion heenrijden (er stonden welgeteld 0 trekkers) en dan met een bloedgang over het strand naar het Malieveld, en daar pardoes door de pliesiekordons en vervolgens strak parkeren, want er kwamen nog meer trekkers aan. [Polygoonstem: En dat alles onder luid appalus door een enthousiaste Nederlandse bevolking, die zich massaal achter de protesterende boeren had geschaard]. De opgetrommelde dierenterroristen hielden zich schuil, evenals De Minister-President. Jongerenclub DWARS van GroenLinks deed huiliehuilie, en ze zijn daar nu een witte mars aan het houden voor de twee omver gereden hekken. En Malle Marietje van Dom66 snapt geen jota van het platteland. Maar terug naar Het Grootste Boerenprotest Ooit. Over dertig jaar zegt ook onze GeenStijl-verslaggever Tom Staal in zijn niet stuk te krijgen zwarte sweater daar was ik bij...