De allerlaatste aflevering van de strontvervelende talkshow JINEK op de NPO heeft gisteravond 1.228.000 kijkers getrokken. Dat meldt kijkonderzoek.nl. De extraspeciale volstrekt NPO-onwaardige aflevering met rechtse houwdegen Gerard Joling, nationale slijmballen Marco Borsato & John Ewbank alsook Mister Speaker John Bercow, die vanuit Engeland was ingevlogen om toch vooral te vertellen dat Donald Twamp een lul was, werd gelardeerd met niet te pruimen muziekoptredens en filmpjes die iedereen al veertig keer gezien had. En toen was het eindelijk tijd voor het emotionele slotwoord van de NPO-diva die al haar principes wijdbeens verruilde voor een aalgladden boodschappenkar vol Unilever-producten en ze hield het niet droog. Ze huilde. All the way to the bank.

Na de break een 13-delige compilatie van Eva's Grootste Successen bij de NPO.

Ocherm. Meisje toch

We'll meet again...