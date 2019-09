Omdat niet iedereen de kaart paraat heeft, hebben we 'm er nog eens bij gepakt. De superhandige Natura2000 Kaart van Nederland (met inzooms & layers). Kunt u meteen zien waar in de toekomst het gas er nog op kan, hoeveel duizenden euro's uw huis binnenkort minder waard is, en waar u binnenkort ganzen mag gaan afknallen. Iedereen heeft het altijd maar over vliegtuigen , boeren, kippen, varkens en auto's van werkende mensen. Maar die ganzen he, dat zijn de grootste goorlappen van het milieu. 1 ganzenkeutel staat gelijk aan 25 Chinese kolencentrales (schatting -red.) nog afgezien van de vele vraatschade aan de gewassen door die kansloze plaag. Als we nu een beetje doorpakken met de Grote Ganzocide van 2019 (drones met mitrailleurs boven de landsgrenzen, 10 euro statiegeld voor iedere ingeleverde gans, een manifestatie tegen de gans op het Malieveld) dan heeft in 2022 iedere starter een betaalbare woning! Zeau, ook weer opgelost.

Bah, ganzen!

LEZON

u MOET kiezen: de gans, of de boer