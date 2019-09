Vergeet beller Dave. En ontmoet beller Mario. Beller Mario houdt er nogal specifieke ideeën over Joden op na. Ideeën waar het CIDI niet zo vrolijk van wordt. Ideeën waarvoor beller Mario, mocht hij ze alhier uiten in de reaguurderspanelen, ogenblikkelijk een mokerharde permaban zou krijgen. Maar ook ideeën die beller Mario in alle rust kan ventileren bij presentator Morad El Ouakili van het BNNVARA-programma Gaan! op Radio 1. Die laat beller Mario rustig uitpraten en komt af en toe genuanceerd uit de hoek met opmerking als "Dat is nogal wat", "Je snapt ook wel Mario, dat ik terug wil komen op de term 'Jodengespuis', maar leg nou uit, wat bedoel je daarmee?" en "Er zijn mensen die geven je gelijk in de app. Ik zie heel veel appjes binnenkomen" (echt). Wij vragen ons daarom af. Hebben dit soort programma's in een fatsoenlijke samenleving eigenlijk wel recht van leven?

UPDATE: Excuses BNNVARA zijn exact zo slap als je zou verwachten.





Uitzending 'besproken'