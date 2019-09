En weer door met Dat Andere Politieke Proces. De vervolging van de BlokkeerFriezen die zo dapper stand hielden op de A7 toen er bussen met levensgevaarlijke kinderbedreigers + 1 vieze pedo naar Dokkum wilden om een kinderfeest te vernielen. Omdat ze in Den Haag doodsbenauwd zijn voor burgers die voor hun land en tradities opkomen, fluisterde iemand op een zeker Deepstate Ministerie het OM in om Jenny Douwes en de Blokkeerfriezen toch vooral te vervolgen, want die blonde Fryske opruiende deerne 'liep voor de voeten'. Vonnis was vorig jaar 120 tot en met 240 uur aan taakstraffen, met als intimiderende kers op de taart het afstaan van DNA. Iedereen mad as hell in Nederland, want kijk maar eens waar je ook een taakstraffie voor krijgt. Voor het hoger beroep zijn VIER DAGEN ingeruimd, en hierrrr de agenda van de hele week. Van de 34 Blokkeerfriezen gingen 15 in hoger beroep, en vandaag mag Jenny Douwes beginnen. Liveblog bij de Leeuwarder Courant, rechtbanktweets bij Oorlogscorrespondent Friesland.