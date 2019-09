Hallo, wij zijn van een Goed Doel. Nou ja, wij zijn eigenlijk van een commercieel bureau dat door een Goed Doel wordt ingehuurd, en wij krijgen een dikke commissie van dat Goede Doel als wij u zo gek krijgen om geld te geven waarvan u denkt dat het naar het Goede Doel gaat. Ons Goede Doel werkt verder ook samen met de Postcode Loterij. De Potscode Loterij ja. Van die reclames. En die shows met Linda en Gaston en Winston en die andere goedbetaalde Bekende Nederlanders die het allemaal voor de Goede Doelen doen en al die enveloppen in uw brievenbus en tien nieuwe aanbiedingen als u zich eindelijk een keer probeert uit te schrijven omdat u wel klaar bent met al die enveloppen in uw brievenbus en één keer in de zoveel maanden een 'prijs' als een pak stroopwafels of zoiets. En dan doet ons Goede Doel ook nog een of andere sportwedstrijd waar allemaal narcisten hun vrienden voor lastig kunnen vallen om geld op te halen omdat ze een bergje zijn opgefietst of in een smerige gracht zijn gesprongen of zeventien minuten hinkelend het Wilhelmus hebben gefloten of iets anders als het maar leuk staat op Instagram. En het geld dat dan nog over is, gebruikt het Goede Doel voor filmpjes waarin wordt uitgelegd dat u een racistische klootzak bent die de wereld kapot aan het vervuilen is. Dat Goede Doel dus. Of u daar even wat geld aan wilt geven. Bent u daar nog? Nee? Echt niet?