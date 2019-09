Tussen het oplossen van wiskundesommetjes door dan nu uw aandacht voor het volgende. Dat het ze in de wetteloze schurkenjungle van Amsterdam niet lukt de straten vrij te houden van doffe ellende is tot daaraan toe, maar dat wil niet zeggen dat we in de rest van het land zomaar moeten accepteren dat kwaadaardige idioten weg kunnen komen met hun laffe pogingen tot slacht. Derhalve is de Eindhovense politie op zoek naar bovenstaande totaalweggooier (blank, man, simpele kop) die na het snijden van de tomaten vergat zijn mes terug in de keukenla te leggen. Na een klein opstootje besloot hij zijn tegenstander neer te steken en dan ben je AF. Want op het Stratumseind, daar drink je bier, en verder niks.