Er is dus een BNNVARA Festival. Het is al een BNNVARA Festival iedere dag op televisie en radio. Maar nu is er dus ook een BNNVARA Festival in real life. Op het BNNVARA festivalterrein Westergasfabriek natuurlijk. Kijk maar, het staat er: BNNVARA Festival. Nu niet denken dat alles zomaar mag op het BNNVARA Festival. Zo is het niet toegestaan om racistisch, fascistisch of nationalistisch gedrag te vertonen. Het Wilhelmus zingen bijvoorbeeld. Dat mag niet op het BNNVARA Festival. Nederlands vlaggetje op je mouw? Dat mag niet op het BNNVARA Festival. Verder zijn alle politieke uitingen op wat voor manier dan ook niet toegestaan op het BNNVARA Festival. Dus niet zeggen: Lodewijk Asscher is een ontzettend toffe peer. Oh, en uw foto's en video's worden eigendom van de redactie van Joop.nl, alwaar een enge meneer in een witte onderbroek ze gaat begluren. Nou, buitenkansje. Kom ook. Op het BNNVARA Festival!

De hel. Bestaat.