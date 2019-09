Beste redactie Geenstijl,



Ik ben in het bezit van een oneplus 7pro met uitschuivende selfie camera. Sinds kort merk ik dat bij het bezoeken van www.geenstijl.nl de camera kort geactiveerd wordt. Hij komt dan omhoog en gaan kort daarna weer naar beneden. Het is mij tot op heden nog niet bij andere websites gebeurd.



Mijn vraag is, zijn jullie er van op de hoogte dat bij het binnengaan van de website de camera geactiveerd wordt? Waarom wordt de camera geactiveerd? Is dit met opzet?Ik hoor graag van jullie, mvg



Gert

NASCHRIFT REDACTIE: Beste Gert. Geef die telefoon onmiddellijk aan je vriendin.





Naschrift CyberHelpdesk:

We hebben geen flauw idee of het gebeurt. Kan best dat er door een tracker de hele dag door camera's worden uitgelezen, maar dat niemand het doorheeft omdat ze geen mechanische lens hebben. Camera wordt ook gebruikt voor authenticatie. Kan zijn dat een password manager wil inloggen. But then again... er staat helemaal geen loginform op GeenStijl, dus onze naam is Haas. Beste Gert. Hang op. Klik weg. Bel uw bank & telefoonbouwer vragen wat er gebeurt. Want wij weten het niet.