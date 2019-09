Maar dat zwarte gat van 1578 jaar wordt binnenkort dus kundig gedicht. De vraag Wie Wij Zijn wordt beantwoord door het bestuderen van de schouders, van de reuzen, waar we op staan. Alle grote namen passeren de revue. Baruch de Spinoza, Michiel de Ruyter, Johan Rudolph Thorbecke, Jelle Geuzens, Anton Mussert en het paard van Beatrix. De vaandeldragers van Nederland Zoals Het Ooit Bedoeld Was. Nee maar even serieus nu natuurlijk. "Society is indeed a contract. It is a partnership... not only between those who are living, but between those who are living, those who are dead, and those who are to be born." En als we dat contract willen eren moet je natuurlijk wel een beetje weten wie het ongeveer schreef. Gelukkig zat de admiraal vanochtend bij WNL om het allemaal nog eens uit te leggen, na de breek!