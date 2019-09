Wauw! D66 weet hoe ze haar Voltooid Leven programma kan invullen! D66 wil 50 miljoen kippen en 6 miljoen varkens aan het gas, vanwege stikstof. Laten we vooral de Nederlandse veestapel halveren, waardoor Nederland de hongerdood sterft, of massaal aan de broccoli moet. Wat in feite even ellendig is. Zitten ze in Den Haag allemaal aan het lachgas? Lekkere democratie: minder dan 1% van de inwoners affikken.

Hoe zit het eigenlijk met dat stikstof?

Stikstof is tof

Stikstof is ongevaarlijk voor mens en dier. Lucht bestaat van nature voor 78% uit stikstof. Zuurstof is veel gevaarlijker. Eten wordt verpakt met stikstof in plaats van lucht zodat het langer houdbaar is. Is er brand? Stikstof verdringt de zuurstof en de fik is uit. Stikstof is ook een belangrijk onderdeel van kunstmest , want die 17 miljoen mondjes moeten wel gevoed met verse groenten en fruit en granen. Alles dat groen is groeit als kool van stikstof, hoezee.

Vooruit, stikstof is niet altijd tof

Dan de nadelen: mensen en dieren produceren stikstof. Poep. Stront. Mest. Gier. In fossiele brandstoffen zit ook stikstof. Hoi Randstadforenzen. De industrie stoot stikstof uit. Hoi Pernis. Vliegtuigen ook. Hoi Schiphol. Samen met fosfaten (ook uit mest en kunstmest) zorgt teveel stikstof voor wildgroei van planten. Maar niet per se de planten die je wil. Zo kan onkruid de natuur verpesten, ook in het water. Het is dus best een goed idee om stikstofuitstoot te verminderen. En dat gaat ook al jaren de goede kant op.

Vooropgesteld: Nederland heeft geen natuur

Hoe definieer je natuur eigenlijk? Alles dat de mens schept of beïnvloedt definieer je als cultuur. Cultuurlandschap is bijvoorbeeld akkerbouw en weilanden. Steden, dorpen, industrie: allemaal cultuurgebied. Alles dat mensen niet maken of beïnvloeden heeft de definitie van natuur. In Nederland hebben we op wat ongerepte en pseudo onbeheerde gebieden na (Wadden, Veluwe, hoi Oostvaardersplassen ) feitelijk geen natuur.

We wijzen tientallen postzegeltjes aan, zeggen dat dit natuur is, we gaan het vervolgens beheren en beschermen. Wat wij natuur noemen, is niets meer dan beheerde wilde tuintjes, met plantjes en diertjes die we er wel willen hebben en de rest rossen we eruit. Schieten, maaien, plat spuiten, voederen, kappen en aanharken. Hekje eromheen en genieten maar. Beheerde natuur is een tegenstelling. Het bestaat niet. Het is hooguit recreatiegebied, van en voor mensen.





Nederland is een klein landje, met Madurodam-postzegeltjes stukjes land met industrie, wonen, agri en natuur volledig door elkaar heen. Dit alles zit elkaar flink in de weg. Honderdzestig ‘natuur’gebieden zijn als een lappendeken verspreid in een klein landje, dat is natuurlijk vragen om gedoe. Zeker als het in het belang van invloedrijke partijen is om hun nep-natuurgebiedjes te blijven beheren. Lalala ‘natuur’subsidie.

Wegkijken

In plaats van natuurgebieden te schalen en af te schermen van cultuurgebieden, en de industrie aan te pakken om milieuvriendelijker te produceren, namen de Nederlandse politiek en de industrie het niet zo nauw met de stikstofproblemen. Ze verzonnen een heel complex systeem met compensatie. En ze verzonnen een list: als je later ooit een keer compenseert, mag je nu al uitstoten. Typisch Den Haag: een papieren oplossing vinden en ondertussen lekker doorpompen.

Lekker liegen en verdraaien

Bovendien: Den Haag wil de werkelijke stikstofneerslag niet echt meten. Want dan kun je goochelen met de cijfers zoals je wil. Hier op het platteland hebben we daar verschillende woorden voor: sjaggeren, marchanderen, draaien, spinnen, manipuleren, liegen. D666 . Zak lekker weg in je eigen stront, D66.

Tik op de vingers

Dat de Raad van State de overheid het gierdeksel op de neus gaf, was meer dan terecht: stop met sjoemelen. Dus dat iedereen nu in paniek is en naar elkaar begint te wijzen: als men in Den Haag niet zelf mee had gedaan aan de sjoemelpraktijken, maar werkelijk goed beleid had gemaakt, was er niets aan de hand geweest. Ze hebben het zelf laten ontsporen, daar in Den Haag. D66, CDA Gristenen, VVD, GroenLinks, allemaal. En de industrie ook. Allemaal boter op het hoofd. Waarom betalen we nog belasting?

Shots fired!

De chemische industrie was de allereerste die de verantwoordelijkheid afschoof en naar de agri-industrie wees: “hullie stoten veel meer stikstof uit dan wij, laat ons met rust!” Nou nee, de chemische industrie produceert bijvoorbeeld bakken kunstmest, en verdient hier miljarden aan. En wat te denken van de raffinaderijen? Gaat D66 Pernis sluiten? Dat zou trouwens meteen de leefbaarheid in Nederland ten goede komen .

Dom66

D66 wil de Nederlandse veestapel halveren. Wat een ontzettend dom idee. Om heel veel redenen:

1. De Nederlandse agri-sector is de schoonste, diervriendelijkste en meest efficiënte van de wereld . De veestapel hier halveren betekent elders meer uitstoot, meer dierenleed, meer transportkosten (en uitstoot) en duurder eten voor Nederlanders. Dankjewel D66.

2. De Nederlandse agri-sector voedt 17 miljoen Nederlanders en nog heel veel meer daarbuiten. Die halveren betekent voedseltekort en torenhoge voedselprijzen. Dankjewel D66.

3. De Nederlandse agri-industrie halveren is de nekslag voor een sector terwijl je deze juist wil stimuleren nog milieuvriendelijker en nog diervriendelijker te werken, en deze expertise internationaal uit te venten, zodat de uitstoot mondiaal lager wordt. Je wil de Nederlandse sector dus juist vergroten en internationaal laten concurreren, en niet de nekslag geven. Dankjewel D66. Niet zoveel naar mannen met rode brillen luisteren, ok?

Kunstmest

Ja zeggen de vegetariërs: gewoon minder vlees eten! Nou uhm nee joh. Want weten jullie hoe jullie groente groeit? Juist: CO2 en kunstmest. In Nederland worden miljarden kuubs aardgas ( echt bizar veel! ) gebruikt om CO2 en kunstmest van te maken. Voor jullie groente.

En wat zit er in kunstmest? Juist: heel veel stikstof. Kunstmest maken is een extreem energie-intensief proces . 20% van het aardgas is nodig als energie om van de andere 80% kunstmest te maken. Dus wees voorzichtig met wat je wenst: je eigen eten is het volgende slachtoffer van je overdreven vleeshaat en je blinde stikstofpaniek.

Echte mest is biologisch

We kraken dus miljarden kuubs aardgas om tot kunstmest en dat terwijl we kipjes, varkentjes en koetjes hebben die fijne biologische mest produceren, wat net zo goed als kunstmest kan worden gebruikt om groenten te verbouwen. Echte biologische groente verbouw je sowieso niet met kunstmest maar met echte mest. Best wel hilarisch dat biologische groente voor vegetariërs met biologische dierenresten kan worden geteeld. Broccoli met varkensbloedmeel , iemand? Hehehe.

Aan de ene kant hebben we dus een bio-mest overschot door kippen en varkens en koeien en overheidsbeleid en aan de andere kant maken we kunstmatige kunstmest met bizar veel uitstoot en milieubelasting. Dit slaat echt nergens op. Maar waar hebben we dit aan te danken?

Het meurt in Den Haag

Je zou denken dat je in een circulaire economie juist bio-mest gaat toepassen, en geen kunstmest meer gaat maken. Waarom doen we dat niet? Nou, het was altijd in het belang van Den Haag om zoveel mogelijk aardgas te verkopen aan kunstmestfabrikanten. Gewone mest uitrijden werd zwaar gelimiteerd , en de boeren mochten fors gaan betalen voor kunstmest.

Lalala meer geld voor de roverheid. De reden dat onze biologische mest nog steeds niet circulair wordt toegepast is dat Den Haag dit samen met de chemische industrie tegenhoudt. Dus stop eens met wijzen naar een ander, D66! Stelletje milieuvervuilers.

Circulaire mest

Het goede nieuws is dat men in Wageningen allang bezig is met onderzoek naar het circulair maken van echte mest ter vervanging van kunstmest . Mensenmest bijvoorbeeld, uit het riool. Zuiveren, droge mest van maken. Idem voor kippenmest, varkensmest en koeienmest. Als je dat efficiënt wil doen, dan moet je alles opvangen.

En dat doe je dus niet in een weiland, maar in een nette stal. Op schaal. Zodat de uitstoot niet in de grond terecht komt. Ja je leest het goed: meer megastallen, het is beter voor het milieu. En je houdt nog meer hectares voor echte natuur over ook. Hoor je de kortsluiting al in die vega-koppies? Leve de Nederlandse boeren, leve de Nederlandse agri-wetenschappers. We lopen voorop ten opzichte van de rest van de wereld. Koester dat. We kunnen de wereld ermee veroveren èn verbeteren.

Ruilverkaveling

Toen boertjes aan schaalvergroting gingen doen, ontstond ruilverkaveling , dit was landelijk beleid. Prachtige uitvinding. Grotere stukken land, efficiënter boeren, het bracht Nederland voorbij de hongerdood en bracht ons welvaart.

Laten we dat principe eens toe gaan passen op de huidige indeling van Nederland: als we toch al die mini nep-natuurgebieden beheren, laten we die 160 aangeharkte tuintjes dan terugbrengen tot 12 hele grote, met echt mooie ongerepte natuur. Zodat wonen, werken, industrie en natuur veel minder last van elkaar hebben. En de natuur zich echt kan ontwikkelen in Nederland.

Dus D66, als je slim bent, sluit je juist een pact met de Nederlandse agri-sector. Stimuleer circulaire bio-mest, kill de kunstmest, laat boeren netjes en op schaal mest opvangen en verwerken, en gebruiken als groeispul voor al die mooie groenten, en laat de agri-sector de wereld in trekken en veroveren met deze mooie innovaties. Voor een betere wereld moet je bij de boer zijn. Niet bij D66 vooralsnog. De stinkerds. In je vieze stinkstad. Kom maar een frisse neus halen in de mooie regio!

Stinkerds.

Drie Kusjes,

Driekus Vierkant