Vrouwen kunnen beter hun hond mee naar bed nemen, dan hun partner. Tenminste, als ze goed willen slapen. "Uit jarenlang onderzoek van Blendle met DWDD University blijkt dat een poedel betere nachtrust garandeert dan een partner, en een labrador lekkerder ligt dan een vent", vertelt Alexander Klöpping in een uiterst vrolijke videoboodschap die op Facebook verspreid wordt, waarin hij de kijker met behulp van een pen met een lampje door een presentatie praat. In de video zijn bekende influencers te zien, die vredig slapen naast uitermate aaibare honden, of in uitbundige uitlaatsessies met hun geliefde huisdier vertellen hoe héérlijk ze hebben geslapen.

Slaapspecialisten hebben met teleurstelling gereageerd op het onderzoek. Zij zien met lede ogen aan hoe Klöpping en zijn honden het sociale medium veroveren. "Al jarenlang bestoken we Nu.nl met persberichten over hoe je beter kunt slapen, die zij dan meestal klakkeloos overnemen omdat mensen altijd klikken op stukjes die suggereren hoe je beter kunt slapen. Maar nu worden we uit de markt gedrukt door die dekselse jongen van De Wereld Draait Door, die met slimme Facebook-advertising ons marktaandeel afsnoept door ontzettend knuffelbare honden in te zetten. Ja, met dierenfilmpjes win je het wel van ons standaard repertoire van slaapthee, orthopedische kussens en elektrisch verstelbare onderstellen", verzucht een slaaphandelaar, die anoniem wil blijven: "Naam vermelden? Ik verlies hier zo al genoeg slaap over!"

Of het onderzoek van Klöpping en de VARA rust in wetenschappelijke feiten, is op dit moment nog niet duidelijk. De gevreesde factcheckcensors van Nu.nl hebben hun oordeel over dit onderzoek nog niet uitgesproken, dus tenzij die handig zijn afgekocht door Klöpping, beoordelen we dit onderzoek als WAAR.





Maar heb je dan dit dit hele onderzoek gelezen, en hoe beoordeel je of dat klopt of niet?