We zijn een beetje pissig. Oplettende lezers van de Lidl-folder (wij niet, pauperwinkel) zagen op de pagina's met ' Foodfestival '-artikelen ineens een opvallend product. Boob tape, inclusief nipple covers. Kennelijk food. Toch vermoedde de GeenStijl Onderzoeksredactie al dat er iets niet in de haak was.

Nou, in het kader van waarheidsvinding besloten we naar een filiaal van de desbetreffende supermarkt te gaan voor de boob tape inclusief nipple covers. Eenmaal terug schotelden we het product voor aan Mosterd en bij terugkomst van de rookpauze bleek die dus spartelend en naar de keel grijpend onder zijn bureau te liggen. Hebben we hem met twee man een kwartier moeten Heimlichen. Vond hijzelf heerlijk, maar het was een kutdag kunnen we u vertellen.

Wat bleek: de boob tape inclusief nipple covers is het enige niet-eetbare product van de zes pagina's tellende Foodfestival-rubriek in de Lidl-folder. Een redactioneel foutje, wellicht. Je kunt ook niets meer vertrouwen.