Volodymyr Tsemach, die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op MH17, is zojuist geland op het vliegveld van Moskou. Tsemach werd afgelopen week al vrijgelaten, en is er nu voorgoed vandoor. De Nederlandse diplomatieke strategie om Oekraïne niet voor de voeten te lopen, heeft dus voor geen meter gewerkt. Oekraïne, het land dat in strijd met alle internationale regels nooit heeft duidelijk gemaakt waarom het luchtruim boven het conflictgebied niet volledig werd afgesloten, kreeg een associatieverdrag. Oekraïne, het land dat partij is in het conflict dat leidde tot het neerhalen van MH17, mocht lid zijn van het JIT. En Oekraïne stuurt nu een hele grote middelvinger naar Nederland, en vooral naar alle nabestaanden. We weten het nu zeker: Oekraïne is geen bevriend land, en zal dat nooit worden. De onderste steen is in een geopolitieke vijver gesmeten en komt nooit meer boven drijven. Verdomme.

UPDATE: Poeh poeh nou nou. Nederland heeft Tsemach verhoord.