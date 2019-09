Volodymyr Tsemach, die door ons Openbaar Ministerie wordt verdacht in het onderzoek naar de aanslag op MH17, is door een Oekraïense rechter vandaag op borgtocht vrijgelaten. Hij zat gevangen voor een andere zaak, toen de Russen hem onderdeel wilden maken van een gevangenenruil met Oekraïne. Volgens de Oekraïeners is Tsemach geen verdachte in de MH17-zaak, die hebben dus kennelijk de brief van Westerbeke niet goed gelezen. Maar wat nu? Wordt ie door Poetin en zijn maten de grens over gesmokkeld? Of regelen onze JIT-vrienden van Oekraïne dat Tsemach gewoon gehoord kan worden? En hoe zeg je eigenlijk 'onderste steen' in het Oekraïens?

UPDATE: En ja hoor, Poetin kondigt nu de grote gevangenenruil aan. Ze hoeven Tsemach niet meer te ruilen, want die kan nu zelf naar Rusland of het rebellengebied reizen.

UPDATE: Onze regering kan er weer eens niets over zeggen.



Daar loopt ie

Rechtbankbeelden