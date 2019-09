Het wil nog niet echt opschieten met het onderzoek naar de agentmepper van de Rotterdamse Trouwstoet van vorige week. Daarom is de politie nog steeds op zoek naar getuigen. "Uiteraard is uitgebreid gesproken met de rest van het gezelschap. Zij laten zich niet uit over de verantwoordelijken. Ook andere gesprekken met getuigen hebben nog niet geleid tot aanhoudingen. Van een van de verdachten is inmiddels een identiteit bekend. Hij staat gesignaleerd. Van de verdachte die de klap gaf weten we dat hij vermoedelijk een grijs pak aan had, wat opviel omdat de rest vooral donkere pakken droeg." Maar ach, die trouwstoeten zijn geen groot probleem, toch?





