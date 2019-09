Schizofreen interview met Abou Taleb op Rijnmond. Hinderlijk in je gehuurde pooierbak met je Turkse of Marokkaanse vlag door het verkeer tüterploegen, iedereen aan de kant, om vervolgens een agent tegen de grond te hoeken is 'schandalig' en de burra van Rotterdam heeft er 'geen woorden voor' en 'er moet een einde aan komen'. "Het is een fenomeen dat we helaas kennen in Rotterdam, als het gaat om het verstoren van de orde en het verkeer." Hij wil met 'de gemeenschappen in gesprek' wegens 'dit kan zo niet in de openbare ruimte'. Dan denk je: zo die spreekt zich lekker uit tegen die chronische onhebbelijkheid om onze regels, wetten en omgangsvormen te overtreden.

Maar nee hoor, in het begin van het gesprek was er al die eeuwige zaaddodende voorejaculatie over dat kleine groepje trouwstoeten dat het weer verpest voor de welwillende meerderheid van de trouwstoeten. "Een groot probleem wil de burgemeester het niet noemen. 'Er zijn natuurlijk ook mensen die zich keurig netjes gedragen'." Wel een fenomeen dat ze helaas kennen, wel schandalig, wel mensen die maling hebben aan alles en iedereen, wel een einde aan komen, wel dit kan zo niet langer, wel met de gemeenschappen in gesprek. Geen groot probleem.