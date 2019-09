Schrijnende toestanden in Den Haag. Het geld voor de ondersteuning van Kamerleden is veuls te weinig. Het schijnt dat vvd-backbenchers hun Netflix-abonnement uit eigen zak moeten betalen en bij Forum voor Democratie is er ternauwernood budget voor een gezellig plantje op kantoor. Rob Jetten wil daarom dat er jaarlijks 15 Democratiefestivals miljoen euro extra naar de Tweede Kamer gaat. "Ik pleit ervoor dat alle Kamerleden extra ondersteuning krijgen, zodat we ons belangrijke werk beter kunnen doen. Dan heb je het over het controleren van de macht, dus erop toezien dat ons belastinggeld goed wordt uitgegeven." Kunnen we de overheidsuitgaven voortaan namen geven. Rob. Kajsa, Pia, Vera, Kees, Sjoerd, Jan en Salima! Lijkt ons een uitstekend plan. Onze regering heeft meer serieuze controleurs nodig, want wij zijn al die Pieter Omtzigt topics ook wel een beetje zat zo langzamerhand. Het gemiddelde Kamerlid wordt nu zo weinig ondersteund dat ie al een mediamomentje probeert te scoren als iemand een paar schoenen op internet bestelt. Dat kan zo niet langer. Dus hup Rob Jetten! Hup betere democratie!