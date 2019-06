Volgens de wet zijn er geen partijen. Het geld dat er nu al beschikbaar gesteld wordt zou dus helemaal niet in de partijpot mogen verdwijnen.

De aanname dat de kamerleden beter werk gaan leveren als ze meer ondersteuning krijgen is fout. Aangezien de partijen aansturen, gaan de partijen bepalen wie welke ondersteuning krijgt, maar ook wie aangenomen wordt. We gaan dus de politieke partijen versterken door de partijen meer mogelijkheden te geven om de Kamerleden te controleren en te sturen. Het wordt een verkapte laag ambtenaren. Een Kamerlid zou dus mensen in dienst moeten hebben. Een Kamerlid praat daardoor altijd met last en ruggespraak omdat hij direct verantwoordelijk is voor de banen van zijn ondersteuners. Als dat niet het geval is, zijn de ondersteuners afhankelijk van een partij. Als hij moet aftreden of zelf af wil treden heeft hij gelijk de eigen ondersteuners tegen zich. Die gaan in de praktijk dus hun best doen het Kamerlid zo rustig mogelijk te houden. Dat doe je door hem niet op te laten vallen en vooral in de gratie van het Partijkader te houden.

Om een lang verhaal kort te maken. Ammenooitniet. Ongezien de typhus met dit voorstel. Eerst de partijen eruit, dan zou het kunnen werken. Door Brussel heeft de Tweede Kamer niets meer te zeggen en kunnen we het net zo goed opdoeken. Stop het geld maar in een constitutioneel hof, daar hebben we meer aan.