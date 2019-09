Afgelopen juni kreeg een transgender in transitie zijn geslacht voet niet tussen de deur van de sollicitatieprocedure aan de TU Eindhoven, maar na interne druk is de universiteit alsnog gezwicht: je hoeft geen vrouw te zijn om te mogen solliciteren op een wetenschappelijke functie, het is al genoeg als je je een vrouw voelt. Nou. We voelen ons allemaal wel eens een vrouw. Als we bijvoorbeeld over de bal heen trappen. Of de afwas staan te doen. Of een keer geen zin hebben om te neuken want hoofdpijn. Als we per ongeluk te ver doorbladeren en ongemerkt in de weekendbijlage van de Volkskrant beland zijn. Niet snel genoeg wegzappen bij Teen Mom op MTV. Als we onszelf hardop horen zeggen "Nee doe maar een nulpuntnulletje want ik ben een beetje op de lijn aan het letten". Emoties voelen opborrelen bij het einde van een zielige film. Of als we bij het inparkeren een paaltje hebben geraakt. En dankzij die feminisering van de samenleving, is de sollicitatieprocedure nu weer open voor iedereen aan de TU/e. Hebben we toch nog profijt / van de dolende tijd / waarin gevoel steeds maar boven ratio pleit!