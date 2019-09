Dit lees je nou niet vaak over iemand die aan het hoofd staat van een overheidsdienst: "Ze opereert met „lef” en „onafhankelijkheid”, aldus dat rapport. Gerko Baarslag, maar ook andere betrokkenen, noemen haar „mondig”, „heel afgewogen”, „vakinhoudelijk sterk”, „iemand met veel draagvlak binnen haar organisatie”." Die kan geen hoge functie hebben bij de overheid, denkt u meteen. En dat klopt, want Cokky Hilhorst is halverwege april opgestapt als baas van de BIT (#neverforget), de club die ervoor moet zorgen dat de overheid eindelijk eens stopt met miljoenmiljarden uitgeven aan ICT-faals. Het BIT doet het namelijk veel te goed (spiegel): allerlei plannen die nergens op slaan, gaan niet door omdat het BIT schrijft dat ze nergens op slaan. Dat is de bovenraamambtenaren in het verkeerde keelgat geschoten, dus die hebben staatssecretaris Knops zo gek gekregen dat hij onderzoek laat doen naar het BIT. "Het onderzoek staat onder leiding van een consultant die de afgelopen jaren als projectmanager van twee ict-projecten voor de overheid twee keer te maken met kritische BIT-rapporten." En er wordt ook hard gezocht naar een vervanger van Hilhorst: "Het is een vacature van de Algemene Bestuursdienst (ABD), een netwerk van topambtenaren met vaak jarenlange ervaring binnen de Rijksoverheid. De salarisschaal is lager dan bij de start van het BIT, een duidelijk signaal in het hiërarchie gevoelige Den Haag." Het is tenslotte alleen maar uw belastinggeld dat over de balk wordt gesmeten.