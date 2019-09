In één zin betekent het dat een multinational zich juridisch als een individu kan vermommen om complete wijken, dorpen, steden, gemeenteraden of rijksoverheden voor de rechter kan slepen wanneer ze vrezen dat democratische besluitvorming in de weg gaat staan van hun winstmaximalisatie. Nog korter: CETA zal de democratische volkswil vermorzelen. Precies wat de EU zelf ook al doet, zeg maar. En onze regering ook: er is met de CETA-stemming gewacht totdat het referendum door Ollongren in een hoekje werd gesleept, waar het weerloze democratische middel met onnodig grof politiek geweld tot een bloederige pulp is geknuppeld, waarna het uit het D'66 fractieraam op het Binnenhof werd gehangen om het volk de lugubere waarschuwing te geven dat het zich niks in de kop moet halen, qua inspraak.

En nu het referendum deaud is, willen ze CETA er door douwen. Zodat er investeringsgeschillenbeslechtingsmechanismes tegen het inspraakloze volk kunnen worden ingezet, met advocatenlegers en juridische strategieën en bodemloze financieringen waar kleine kernen nooit tegenop kunnen crowdfunden. En het lijkt alsof we het een beetje dramatiseren, maar de werkelijkheid is nog veel enger dan onze beschrijving. De bevolking zal worden doodgegooid met plofkippen, verdronken worden in petroleumbelangen of opgesloten in Zalandomagazijnen zonder uitgang omdat op termijn alle MKB uit de markt wordt gebombardeerd door EU-gecertificeerde schaalvergroting. Daarom zijn diverse linkse partijen tegen. Wij komen trouwens ook liever bij de bakker op de hoek dan bij een grootbroodbedrijf. CETA is bovendien een politieke moord op de democratie, die via de proxy van het private grootkapitaal nog meer politieke macht geeft aan de oligarchie in Brussel. Daarom zijn PVV en FvD tegen (Thierry-video na de breek).

MAAR ER IS OOK GOED NIEUWS:

Er hoeft maar één parlement tegen te stemmen om CETA te blokkeren. Dat kan dus Nederland zijn. Per referendum kunnen we ze niet meer adviseren. Maar Milieudefensie heeft mailbommenwerpers gemobiliseerd en wie houdt er nou niet van om Kamerleden helemaal kapot te spammen met digitale lichtspoormunitie. Een paar partijen zijn nog onbeslist namelijk, dus als de democratie je lief is (en je voedselveiligheid ook), mailbom die partijen dan helemaal de moeder om ze op te roepen om CETA te stoppen. Eenpitter Femke Merel van Kooten hebben we al overtuigd.

Eentje overtuigd. Nog 18 te gaan