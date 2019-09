There go we where

Vervelend nieuws voor de godsdienstvrijheid in Lieve Stad Amsterdam, alwaar de lieve krakers van We Are Here een pand hebben gekraakt van een lieve Ghanese kerkgemeenschap. Die gemeenschap wil heel graag een nieuwe kerk bouwen en had daarom (heel ouderwets) een pand gekocht. Maar dat gaat zomaar niet natuurlijk. "Maandag trokken de krakers het gebouw, waar hiervoor een buurtsuper was gevestigd, binnen. Daartoe werd onder andere een van de rolluiken gedeeltelijk van de pui gerukt. Passanten horen binnen luide timmergeluiden." Nou hebben die van We Are Here al weten wij niet hoe vaak een pand gekraakt, en zijn ze er weten wij niet hoe vaak weer uit gemieterd. Is het misschien het overwegen waard om die gasten eens wat harder aan te pakken, burgemeester Halsema?