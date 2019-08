De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Zélfs Femke Halsema (GroenLinks) vindt het ineens niet meer zo normaal dat een groep uitgeprocedeerde illegale draaideurcriminelen huis na huis kan stelen, waardoor bonafide ondernemers de dupe worden van schorem, dat ironisch genoeg met de politie dreigt, die vervolgens niks kan doen tégen de huizenstelers. Waardoor het halve pand wordt afgebroken door die idioten, de ondernemer met de handen in het haar staat, het volk met vraagtekens en de driehoek zwaar voor lul. "Dit kan niet de bedoeling zijn", aldus Halsema. Nee dûh. Wat de bedoeling is van uitgeprocedeerde figuren, is ze naar Schiphol brengen, hier heb je een koffiebon en een reiskussentje, gate D52 en ciao. Halsema echter, gaat na de kraak bij Salih Ozcan het 'kraakbeleid kritisch bekijken'. "Voor mij is dit incident aanleiding geweest om in de driehoek te bespreken of wij de uitgangspunten van het Amsterdams beleid niet nog eens goed tegen het licht moeten houden en dat gaan we ook doen." Terwijl het allemaal niet zo ingewikkeld is. Drie woorden, zes lettergrepen. KRA-KEN IS VER-BO-DEN