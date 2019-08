Taart en slingers slippers in Amsterdam-West, waar de young and urban stadsvernieuwers van We Are Here weer eens een pandje gekraakt hebben. Jammer dat ondernemer Salih Ozcan het feestje niet meeviert en rare dingen wil, zoals zijn (door de krakers vervuilde) eigendom betreden. "Zodra de ondernemer de ruimte wil betreden, slaat de vlam in de pan. Een aantal van de krakers komt op Ozcan afgestormd en zegt dat hij het pand onmiddellijk moet verlaten: 'Anders bellen we de politie.'" Maar natuurlijk. Anders. Bellen. We. De. Politie. Dat zegt dus de kraker, hè. Niet de ondernemer die zijn eigen pand wordt uitgezet. Anders. Bellen. We. De. Politie. En wat zegt de politie? "De politie laat weten nog niet specifiek op deze zaak te kunnen reageren, maar dat er niet met spoed ontruimd gaat worden. Gemiddeld moet een eigenaar voor een ontruimingsprodedure zes weken wachten." Nu wilt u zeker nog een dit-land-quote. Nou dan krijgt u nog een dit-land-quote: "Ik kan die mensen enigszins begrijpen, maar zij begrijpen mij helemaal niet. Ongelofelijk. Dat dit in zo'n land kan."