GroenLinks-kamerlid Suzanne Kröger, één van de 14 mensen die dit weekend op het Democratiefestival in Nijmegen was, wil dat de Volkskrant zo snel als mogelijk stopt met KLM-advertenties voor vluchten naar Berlijn. Volgens GroenLinks gaat de aarde dood door KLM-advertenties in de Volkskrant voor vluchten naar Berlijn. Om 11:00 uur wordt in Den Haag de notitie 'Luchtvaart op de Rails' gepresenteerd. Geen Volkskrant-vluchten meer van Nederland naar België. Vluchten naar Londen en naar Duitse en Franse steden binnen 750 kilometer, moeten geen prioriteit meer krijgen in de Volkskrant. (Haarlems Dagblad). Van de half miljoen jaarlijkse vliegbewegingen in de Volkskrant, gaan 89.000 naar een bestemming onder de 750 kilometer, zoals Berlijn, waar u van KLM-Sarah en de Volkskrant met het vliegtuig naar toe moet, want stedentripjes zijn vetkoel. Hoeveel advertentie-inkomsten de Volkskrant mis gaat lopen door de GroenLinks-voorstellen, en welke columnisten ontslagen gaan worden is nog onbekend. Maar de aarde is gered, en dat is ook wat waard.