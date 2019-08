Het contrast had op de Nederlandse televisie niet groter kunnen zijn. De minister die op de staatsomroep bij Jinek een uur lang mag galmen in de zendtijd voor politieke partijen, terwijl bij RTL het nieuws breekt dat de minister Opstelten zelf vraagt vier punten inhoudelijk te bespreken met het OM voordat deze een beslissing nam te vervolgen, het OM inhoudelijk wordt gesteund door het ministerie van Justitie ter voorbereiding op de verweren van Wilders en persberichten van het OM rond zijn vervolging zijn aangepast. En dat is slechts het topje van de ijsberg dat we vandaag mogen weten.

Hier zit het kabinet vuistdiep in een vervolgingsbeslissing van de oppositie. Vuistdiep in die vervolging zelf en vuistdiep in het beeld wat over die vervolging geschapen wordt. Het OM had dit ontkend tegenover de rechtbank en ontkend tegenover het hof in het tweede Wildersproces. Het OM ontkende dit tegenover RTL nieuws, verzweeg dit in een reactie op een WOB-verzoek en komt pas na een jaren procederen mondjesmaat met de biecht.

Het ministerie van Justitie vond het niet handig in hetzelfde persbericht te melden dat Geert Wilders wel werd vervolgd, en PvdA-ers Samson en Spekman niet werden vervolgd . Het liet deze beslissing schrappen uit het persbericht, censuur. Partijvoorzitter Spekman zei: “Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.”

Diederik Samson zei in 2011 als Kamerlid: "Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn. Deze jongens hebben een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen." Een jaar later werd hij gepromoveerd tot fractievoorzitter. Deze uitspraken zijn niet alleen gedoogd en in een persbericht verzwegen, ze zijn zelfs beloond. Niet door de kiezer overigens, die heeft de PvdA keihard afgestraft.

Ambtenaren worden op dit soort juridische procedures met alle relevante stukken voorbereid, hun geheugenverlies was daarom volledig gespeeld. Het is zeer vreemd dat diezelfde stukken niet naar RTL Nieuws, de verdediging van Wilders of naar de rechtbank gaan. Hier wordt keihard bewijs jarenlang achtergehouden.

Dit is overigens niet het eerste politieke Wildersproces. Het was CDA minister Hirsh Balin die de mogelijkheid liet verkennen Wilders via een artikel12-procedure toch te laten vervolgen, omdat het OM niet tijdig zelf dat initiatief nam. Beide Wildersprocessen zijn besmet. Die procedure kwam er, en onder andere raadsheer Schalken dwong het OM Wilders toch te vervolgen.

Advocaat Bram Moskowicz wist in het eerste Wilder proces feilloos aan te tonen hoe raadsheer Schalken op een gezellig etentje met een deel van een beschikking zat, in een poging getuige Hans Jansen te beïnvloeden. Raadsheer Schalken loog onder ede dat hij de relevante beschikking niet bij zich had om direct erna te bekennen dat hij een deel bij zich had. Bram was scherp, heel scherp.

Hans Jansen was als getuige-deskundige opgeroepen om in zijn specialisatie als arabist de uitspraken van Wilders in het politieke debat te wegen. De nuance tussen strafbaar en compleet legaal wordt in dit stukje strafrecht bepaald door de tijdsgeest en hoe een uitspraak aankomt bij de ontvanger, niet hoe de zender deze bedoeld heeft. Daarom kon zijn getuigenis de strafzaak kantelen.

Geert Wilders werd op ruim honderd feiten vrijgesproken en dat was ook de reden dat Schalken maar een deel van de beschikking nodig had, Geert Wilders hoefde maar op 1 uitspraak te struikelen om veroordeeld te worden. Het OM schoot met hagel, Hopend dat er iets aan de verdachte bleef plakken. Bovendien pasten de vele ordners niet in de binnenzak.

Nota bene een raadsheer, iemand die voor zijn werk hoger beroep zaken afhandelt als lid van het hof van Amsterdam, die processtukken meeneemt naar een etentje, waar wijlen Hans Jansen naartoe werd gelokt. Raadsheer Schalken verdedigde dat niet hij, maar Hans Jansen het onderwerp had aangesneden. Goedkoop en onverifieerbaar, maar ook nietszeggend over beïnvloeding erna.

Wilders deed aangifte van deze poging tot beïnvloeding, en daarover hebben we nooit meer iets gehoord. Er staat maar vier jaar celstraf op. Het doet nu denken van wie Schalken opdracht kreeg om zich zo te misdragen. Zo'n intelligente en ervaren jurist maakt zo'n enorme beroepsfout niet uit eigen beweging. Schalken wist dat hij gespaard zou blijven.

Bram mocht betalen mijn zijn toga. Contante betalingen en gemiste studie waren de officiële redenen. Wat voor studie heeft iemand nog nodig die succesvol tegen de staat en the deep state kan procederen? Het lijkt mij eerder problematisch dat de familie Moszkowicz als paria's geen studie voor anderen organiseerden.

Verwacht het Hof van Discipline echt dat criminelen hun geld altijd witwassen voordat ze hun advocaat giraal betalen? Of dat de advocaat hun client standaard incrimineert als deze contant betaalt door de ongebruikelijke transactie te melden? Een transactie waarop om die reden geen meldplicht in de wet is opgenomen.

Voor het kabinet zijn de Wildersprocessen altijd winst. Of Geert nu veroordeeld wordt of niet, hij is jaren bezig met muggenziftten of de uitspraken juridisch toelaatbaar zijn. Uitspraken die hij doet in zijn functie als kamerlid, en als hij deze had gedaan in het parlement, deze uitgesloten waren van rechtsvervolging. Dit geeft Mark Rutte de kans Geert af te leiden en op kosten te jagen.

Er is voor mij maar 1 democratiefestival: de komende verkiezingen