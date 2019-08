In ieder fatsoenlijk land met een serieuze Deep State (het Amerika van de Clintons, bijvoorbeeld) waren er al tal van zeer toevallige auto-ongelukken gebeurd en/of gingen mensen zomaar plotseling kapot tijdens het klussen of vakantievieren.



Maar in NarcoBananenMonarchie Nederland gebeurt dat natuurlijk niet. Tenminste... wat niet is kan nog komen. Nog vier dagen te gaan tot de Historische Dinsdag de Derde September, als Geert Wilders wéér voor de rechter mag verschijnen, in een slepende, al vijf jaar durende, Zeer Onfrisse Zaak.



De rechters kunnen maar 1 ding doen dinsdag. Want zo niet. Dan breekt de pleuris uit. Kappen met die genante schijnvertoning en weer echte boeven veroordelen.



Het Ministerie van VenJ moet dichtgetimmerd worden als een shisha-lounge, het hele OM moet onder curatele en vervolgens naar kampementen in Drenthe voor heropvoeding, alle 6474 mensen die aangifte deden moeten het land uit (en hun huizen gaan naar Nederlanders op een wachtlijst), de burgemeesters van gemeenten die de beruchte "voorgedrukte aangifteformulieren" faciliteerden gaan naar Spitsbergen (enkele reis), de NPO moet 1 zender inleveren wegens het podium bieden aan Spong en Peter R. de Vries, Herman Bolhaar en Ivo Opstelten moeten de rest van hun leven verkleed als Zwarte Piet naar Kwakoe, er komen metershoge "I amsterdam" letters in iedere krachtwijk, maar dan met "Minder Minder", de VVD wordt verboden wegens het zijn van een criminele organisatie met een anti-democratisch oogmerk...

En voor Bram Moszkovicz een grachtenpand naar keuze.