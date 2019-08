Eerst Ajax, dat zich via een 2-0 overwinning op APOEL plaatste voor de Champions League. De loting voor het hoofdtoernooi is te zien op zowel Eurosport als Ziggo. Sinds Sophia Loren warme ballen uit de pot manipuleerde staan er louter saaie en statische kerels te goochelen met die balletjes, dus als je mikt op een emotioneel rafelrandje moet je lekker naar Veronica zappen voor Ducktales, met mogelijk een cameo voor Dagomarc, de directeur van Ajax. Daarna is het voetballen geblazen, in de Europa League - het niet sexy alcoholvrije biertje onder de voetbaltoernooien. PSV (won met 3-0 van Limassol) trapt om 19.00 uur af op SBS9, Feyenoord (3-0 tegen Hapoel Be'er Sheva) begint om 19.30 op Veronica en het arme AZ (1-1 tegen Antwerp) krijgt geen dak boven het hoofd van een tv-zender. Hup Hollandse teams hup, doe het voor de economie - updates verschijnen hieronder.

UPDATE: Eric Cantona krijgt een soort oeuvreprijs. On-na-volgbare toespraak. Eindbaas.

UPDATE: Heeee Wesley Sneijder (interlands = kilo) mag loten!

UPDATE: Frenkie de Jong nog effe verkozen tot middenvelder van het jaar

UPDATE: Ajax speelt tegen Chelsea & Valencia & Lille.

UPDATE: Virgil van Dijk EUROPEES VOETBALLER VAN HET JAAR! De andere genomineerden, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, zijn pannenkoeken!